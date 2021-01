Lichaamsdelen en brokstukken vermist vliegtuig gevonden

Enkele uren later vonden duikers ook brokstukken en onderdelen met daarop het registratienummer van het vliegtuig. Het wrak zelf is nog niet gevonden, wel is een signaal opgevangen, meldt de Indonesische marine. Het is nog niet duidelijk of het signaal van de zwarte doos van het toestel komt.

Naast lichaamsdelen zijn ook persoonlijke bezittingen gevonden, zegt een woordvoerder van de politie in de Indonesische hoofdstad Jakarta.

Het toestel van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Sriwijaya Air had vijftig passagiers en twaalf bemanningsleden aan boord. Het vliegtuig raakte kort na opstijgen in Jakarta zaterdag vermist. Vlucht SJ 182 van Sriwijaya Air zou volgens het vluchtschema zaterdag om 13.40 uur lokale tijd (07.40 uur Nederlandse tijd) vertrekken voor een vlucht van ongeveer 1,5 uur naar Borneo.

Het toestel, een 25 jaar oude Boeing 737-500, verloor volgens de website Flightradar enkele minuten na het opstijgen meer dan 3300 meter hoogte in minder dan een minuut.