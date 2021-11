Bekijk oversterfte per provincie: nu ruim een vijfde meer doden

DEN HAAG - Het aantal sterfgevallen lag vorige week fors hoger dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. In totaal overleden er ruim 3750 mensen. Dat zijn er bijna 850 meer dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau is de hogere sterfte in alle leeftijdsgroepen terug te zien.