Vrouw valt op spoor; trein mist haar op haar na

De vrouw raakte slechts licht gewond. Of ze alleen gewond raakte door haar val, kon een woordvoerster van de brandweer nog niet aangeven, zo meldt de Gelderlander.

Na het ongeluk aan de Babberichseweg, dat rond 10.00 uur gebeurde, werd meteen groot alarm geslagen. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze maakte rechtsomkeert toen duidelijk werd dat de vrouw alleen lichte verwondingen had.

Over de identiteit van de vrouw is nog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe de vrouw ten val is gekomen.

Vanwege het ongeluk rijden er tijdelijk geen treinen tussen Zevenaar en Didam.