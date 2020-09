Slachtoffer (15) steekpartij bruiloft heeft corona

Op het feest in partycentrum Sultan Palace waren 150 gasten aanwezig. Een deel van de aanwezigen kwam vanuit Antwerpen. Het is niet bekend of nog meer bruiloftsgasten het virus onder de leden hadden. Voor de Veiligheidsregio is er geen aanleiding om op grote schaal maatregelen te nemen na het bruiloftsfeest. „Belgen zijn gewoon welkom hier, mits ze zich hun eigen verantwoordelijkheid nemen en op anderhalve meter afstand nemen van elkaar”, aldus de woordvoerster tegen de regionale omroep.

Het is eveneens onduidelijk of hulpverleners mogelijk besmet zijn geraakt toen ze eerste hulp verleenden aan de jongen. „Onze brandweermensen dragen altijd persoonlijke bescherming, een helm met vizier, handschoenen een pak. Zij zijn dus goed beschermd. Dat geldt ook voor ambulancepersoneel.”

Bekijk ook: Messengeweld tijdens trouwfeest in Rijsbergen

Nachtmerrie

Het moest een mooi huwelijksfeest worden, maar eindigde in een nachtmerrie voor een 15-jarige jongen en zijn naasten. Na een steekpartij werd hij met een ambulance naar een ziekenhuis in België vervoerd, waar hij zwaargewond is opgenomen. Het is het zoveelste jonge slachtoffer van messengeweld in korte tijd in Nederland. Al lijken dit keer alle betrokkenen van over de grens te komen.

De politie arresteerde later twee Belgen uit Lokeren. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident. Eén van hen is aangemerkt als degene die gestoken zou hebben.