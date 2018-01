Fujimori als vrij man uit ziekenhuis opgehaald

Fujimori, die het land jarenlang met harde hand regeerde, kreeg met kerst gratie van president Pedro Pablo Kuczynski. Critici verwijten Kuczynski koehandel. Aanhangers van Fujimori hadden in het parlement voorkomen dat een afzettingsprocedure in gang zou worden gezet tegen de huidige president.

Streep door eerder veroordeling

De gratieverlening haalde een streep door Fujimori’s eerdere veroordeling wegens fraude en misdaden tegen de menselijkheid tijdens zijn rechtse regering van 1990-2000. Hij zat een gevangenisstraf uit van 25 jaar en moest eigenlijk nog 15 jaar in gevangenschap doorbrengen. Vanwege zijn slechte gezondheid was hij in het ziekenhuis opgenomen.

De gratieverlening viel niet in goede aarde bij duizenden Peruanen, die eind vorig jaar de straat opgingen om hun ongenoegen duidelijk te maken.