Zaak tegen ’Lucky’ vertraagd: tekort aan extra beveiligde plekken in Pieter Baan Centrum

Getuigen zagen Minh Nghia V. schieten op zijn ex en haar moeder

Rotterdam - De zaak tegen Minh Nghia V., die op 21 januari zijn ex-schoonmoeder doodschoot en zijn ex-vriendin zwaar verwondde, loopt vertraging op. V., beter bekend als Lucky, moet nog in het Pieter Baan Centrum worden onderzocht, maar daar is gebrek aan extra beveiligde plekken. Hij kan er pas terecht in oktober.