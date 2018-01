Ⓒ Hollandse Hoogte

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Agenten hebben vrijdagochtend rond 03.30 uur in Capelle aan den IJssel een jongen van veertien van de weg geplukt. Hij reed in de auto van zijn moeder en was naar eigen zeggen op weg naar vrienden. De jongen had de contactsleutel uit haar handtas gepakt.