NS zet 330 treinen om 20 uur precies stil

„Het is niet zo dat de stroom van de bovenleiding gaat”, vertelt een NS-medewerker. Wel is het een kwestie van heel goed communiceren met machinisten en conducteurs. Op alle stations in het land start precies om 21 seconden na 19.59 uur een omroepbericht in het Nederlands en in het Engels om ook alle reizigers op de hoogte te stellen.

Omdat alle treinen stilstaan, mist ook niemand zijn aansluiting, is de geruststelling.