A27 tussen Hilversum en Bilthoven urenlang dicht wegens explosief

Een voorbijganger vond het explosief aan de Dierenriem in Maartensdijk en meldde dat rond 12.00 uur bij de politie. Vanwege ontploffingsgevaar werd de naastgelegen A27 in beide richtingen afgesloten. Automobilisten werd aangeraden om via Amersfoort om te rijden. Volgens Rijkswaterstaat liep de vertraging voor het verkeer op tot 40 minuten in beide richtingen.

De politie onderzoekt door wie en waarom het explosief in Maartensdijk is achtergelaten.