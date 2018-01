Saakasjvili veroordeeld tot drie jaar cel

Volgens de rechtbank heeft hij na een moordaanslag in 2006 de veroordeelde daders gratie verleend zonder tussenkomst van een bevoegde commissie. Saakasjvili noemde op zijn Facebookpagina de beslissing van de rechtbank „illegaal”.

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van de voormalige sovjetrepubliek. Hij verloor zijn Georgische nationaliteit omdat hij na zijn ambtstermijn het Oekraïense staatsburgerschap aannam en aldaar de politiek in ging. Door een geschil met de Oekraïense regering is hij nu stateloos.

Meer zaken volgen

Omdat de Oekraïense autoriteiten hem tot op heden geen vluchtelingenstatus hebben gegeven, dreigt Saakasjvili nu te worden uitgeleverd aan Tbilisi. In drie andere zaken tegen hem waarin hij wordt beschuldigd van machtsmisbruik en corruptie moet nog uitspraak worden gedaan.

Twee weken geleden gaf Saakasjvili aan dat hij naar Nederland wil komen in het kader van gezinshereniging. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt Saakasjvili daarvoor in aanmerking omdat hij met de Nederlandse Sandra Roelofs is getrouwd.