Strijd om vuurwerk brandt los in Rotterdam

Het viel ze rauw op hun dak, het verbod op het afsteken van vuurwerk. Vijftien van de 36 Rotterdamse vuurwerkondernemers en de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland vochten in sommige gevallen een doodsstrijd in de rechtszaal, zei advocaat De Groot vrijdag. ,,De ondernemers verwachten een verlies te lijden van een half miljoen euro. Meerderen denken failliet te gaan.’’

De branche vindt dat de gemeente andere maatregelen kon nemen om de overlast met oudjaar tegen te gaan. De Groot noemde de maatregel ‘paniekvoetbal’, in een tijd waarin de letsel- en schadecijfers dalen. Bovendien wordt volgens de branche landelijk al genoeg gedaan om de problemen te beperken. Zo zijn vuurpijlen en knalvuurwerk in de ban dit jaar. ,,De gemeente zou eerst moeten bekijken welk effect dat heeft’’, aldus De Groot.

Chaos, drank en drugs

Maar de gemeente ziet vuurwerk, ook siervuurwerk wat nog wel mag, als katalysator in de chaos op oudjaar. In combinatie met drank, drugs en groepsdruk mondt het uit in letsel, schade en ongeregeldheden. ,,Tijdens de eerste uren van het jaar komen zoveel telefoontjes binnen in de meldkamer dat keuzes moeten worden gemaakt’’, beschreef de gemeenteadvocaat de ellende.

Ondernemers kunnen gecompenseerd worden, wees ze en online nog altijd handelen. Maar de openbare orde gaat voor, en dat besluit mag een gemeente nemen. Zeker als de bewoners van Rotterdam daar grotendeels achter staan, zoals bleek uit enquêtes.

’Kleine gezelschappen’

De rechter doet op 9 november uitspraak. Daarmee wordt dan bepaald of in Rotterdam het afsteekverbod gehandhaafd blijft. De vuurwerkhandelaren moeten echter ook vrezen voor een landelijk verbod. Deze week riepen GroenLinks en de Partij van de Dieren op tot een eenjarige vuurwerkban vanwege de coronacrisis. Zo zou de zorg worden ontzien. Het kabinet denkt over die stap na, en bespreekt dat volgende week.

Marcel Teunissen, de voorzitter van belangenvereniging BPN, laat weten zo’n besluit voorbarig te vinden. ,,Het is nog twee maanden weg, laten we eerst kijken of de coronacijfers inderdaad zullen gaan dalen. Wellicht kunnen we toch meer dan we nu denken, en sowieso kan je op straat in kleine gezelschappen vuurwerk afsteken.’’