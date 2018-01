Krokodillen bijten toerist (90) dood in Zimbabwe

Ⓒ EPA

HARARE - Een 90-jarige toerist is om het leven gekomen door een aanval van krokodillen op een opblaasbare boot in Zimbabwe. Een 65-jarige vrouw raakte ernstig gewond, zei een woordvoerder van Zimparks, de overheidsdienst die gaat over de nationale parken in het Afrikaanse land.