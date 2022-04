Premium Het beste van De Telegraaf

Mysterie: 100 mensen met zeldzame tumoren van dezelfde middelbare school

Al Lupiano met zijn vrouw Michelle. Ⓒ CBS News

Woodbridge - Een middelbare school in Woodbridge in New Jersey is het onderwerp van een medisch mysterie. Bij opvallend veel afgestudeerden of voormalig schoolpersoneel van de Colonia High School werd een hersentumor vastgesteld. Dat bracht een man aan het licht die zelf de diagnose kreeg, net als zijn zus en vrouw.