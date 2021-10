PvdA: sneller pensioenregels versoepelen

Een handreiking die demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) onlangs deed, is wat de PvdA betreft onvoldoende.

Het gaat daarbij om de datum waarop de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel ingaat. Als de regels voor die transitie gaan gelden, mogen fondsen sneller hun pensioen verhogen: al vanaf het moment dat hun dekkingsgraad 105 procent is. Oftewel, als ze voor elke euro aan uit te keren pensioen 1,05 euro in kas hebben. Nu mag dat pas vanaf 110 procent.

Die overgangsfase zou op 1 januari 2022 ingaan, maar omdat het nieuwe stelsel moeilijker blijkt op te zetten dan gedacht, is dat een jaar opgeschoven. Dat vindt de PvdA, dat samen met GL het pensioenakkoord aan een meerderheid helpt in de Eerste en Tweede Kamer, niet kunnen. Kamerlid Gijs van Dijk: „Omdat het juridisch ingewikkeld is, heeft het ministerie vertraging opgelopen. Alle begrip, maar daar moeten gepensioneerden en werkenden niet de dupe van worden.”

’Chantage’

Dat het schuurt, is het kabinet ook duidelijk. Wiersma zegde daarom onlangs in de Kamer toe dat fondsen, als alle pensioenwetgeving is goedgekeurd door beide Kamers, met terugwerkende kracht alsnog mogen indexeren over 2022 volgens de soepelere regels. Van Dijk vindt het onvoldoende en ’een soort chantage’ dat de staatssecretaris eerst groen licht vanuit de Kamer wil.

De PvdA’er komt daarom met een voorstel om de soepele regels wel al vanaf 1 januari in te laten gaan. „Die afspraak lag er. Het is belangrijk om deelnemers te laten zien dat ze in die nieuwe wereld sneller een meevaller krijgen. Hun pensioenen staan al jaren stil, terwijl alles duurder wordt. We willen tenminste als het kan dat ze dan wel die plus op hun pensioen zien.”