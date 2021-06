Jongen (10) sterft als hij zijn zusje uit Amerikaanse rivier wil redden

Zijn moeder, Nicole Eufers, zegt in gesprek met Argus Leader dat Ricky met zijn vader, broertjes en zusjes bij de rivier was, toen het rond 19.00 uur (lokale tijd) mis ging. Een aantal familieleden belandden in het water. Terwijl de vader van het gezin twee kinderen uit het water haalde, probeerde Ricky ook te helpen.

Ricky verdronk in de rivier. Na drieënhalf uur zoeken werd zijn lichaam geborgen.

’Hij was mijn alles’

Chad Sneve, de vader van het jongetje, zegt in gesprek met de lokale krant dat zijn zoon het type was dat ’alles zou doen voor iedereen’: „Hij was slim, toegewijd en behouden.” Sneve vervolgt: „Hij was aardig en speciaal. Hij was mijn alles, en hij raakte iedereen die hij tegenkwam. Hij leerde me liefhebben en het leven waarderen.”

Ricky was de oudste van de kinderen. Om zijn uitvaart te kunnen bekostigen heeft een familielid van het gezin een inzamelingsactie opgezet. Maandagavond was het streefbedrag al bijna behaald.