’Urenlange erectie neveneffect corona’

Bloedstolsels komen bij veel coronapatiënten voor; vooral in de longen. Een erectie als gevolg van het virus is echter nog niet eerder beschreven.

Doktoren hebben het incident opgetekend in The American Journal of Emergency Medicine. Ze hopen dat collega’s elders vergelijkbare gevallen hebben meegemaakt; volgens arts Myriam Lamamri wijst alles erop dat de erectie een gevolg is van het virus maar andere, vergelijkbare gevallen zouden dat hard kunnen maken.

„Hoewel de argumenten die wijzen op een causaal verband tussen Covid-19 en priapisme (een langdurige erectie zonder seksuele opgewondenheid, red.) in ons geval erg sterk zijn, zouden rapportages van andere gevallen het bewijs versterken.”

Erectie ineens ontdekt

De man (62) lag al in het het ziekenhuis in Le Chesnay en werd behandeld voor Covid-19. Hij had aanvankelijk normale symptomen als koorts en ademhalingsproblemen.

Op enig moment ging het slechter. De man ging aan de beademing op de intensive care. Op dat moment ontdekten de artsen een ’eerder onopgemerkte priapisme’.

IJs

Er werd ijs om de penis gelegd. Dat hielp niet. De erectie hield vier uur aan. Daarbij werden zichtbare bloedstolsels gevormd. Doktoren hebben die met een ingreep kunnen verwijderen.

Uiteindelijk mocht de patiënt na veertien dagen van de beademing af. Hij heeft geen last meer gehad van nieuwe bloedstolsels.