Militair opgepakt: hennepkwekerij, cash en coke in zijn woning

EINDHOVEN - Een militair uit Eindhoven is opgepakt vanwege een hennepkwekerij met ongeveer honderd hennepplanten in zijn woning. Dat meldt de marechaussee woensdag. Ook vond de politie in de woning in Eindhoven patroonhouders, 6000 euro contant en wat cocaïne.