Orkaan Hanna aan land in zuiden van Texas

De meteorologen van het NHC waarschuwden de bevolking in het gebied eerder voor windsnelheden van 130 kilometer per uur en hevige regenval. Plaatselijk zou er 450 millimeter kunnen vallen. De kans op overstromingen is groot. De verwachting was dat de orkaan, de eerste van het Atlantische seizoen, boven het warme water van de Golf van Mexico nog wat in kracht zou toenemen. Boven land zal de wind afnemen, wat niet wil zeggen dat het gevaar dan is geweken.

De autoriteiten in Corpus Christi hebben openbare gelegenheden zoals bibliotheken en musea gesloten en de inwoners aangeraden voorzorgsmaatregelen te nemen. Burgemeester Joe McComb drukte volgens de krant Texas Tribune de bewoners van de delen van de stad die dreigen onder te lopen op het hart bij evacuatie de coronamaatregelen niet uit het oog te verliezen. „Neem genoeg mondkapjes mee, want jullie zijn misschien wel enkele dagen weg. Maar ook thuis raad ik aan ze te dragen als daar veel personen verblijven.”