Orkaan Hanna stormt af op door corona geplaagd Texas

Het National Hurricane Center (NHC) verwacht dat Hanna aan het begin van de avond (lokale tijd) aan land komt tussen Port Mansfield, niet ver van de grens met Mexico, en Mesquite Bay. De grootste stad in die kuststreek is Corpus Christi.

De meteorologen van het NHC waarschuwen de bevolking in het gebied voor windsnelheden van 120 kilometer per uur en hevige regenval. Plaatselijk zou er 450 millimeter kunnen vallen. De kans op overstromingen is groot. De autoriteiten in Corpus Christi hebben openbare gelegenheden zoals bibliotheken en musea gesloten en de inwoners aangeraden voorzorgsmaatregelen te nemen.