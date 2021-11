Neergestorte Britse F35 had zijn ’regenjasje’ nog aan

Premium Buitenland

Onderwaterrace naar Brits vliegtuigwrak

Er ligt een schat op de bodem van de Middellandse Zee. Alleen gaat het in dit geval niet om goud of edelstenen maar om geheime techniek: het is het wrak van een Britse F-35B die deze week neerstortte in de Mediterranée. Ook Rusland zou het gecrashte jachtvliegtuig willen bergen.