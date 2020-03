’Nederlandse coronapatiënt op Curaçao overleden’

De toerist was afkomstig uit Noord-Brabant. Hij was samen met zijn echtgenote op 5 maart naar Curaçao gekomen. Een dag later kreeg hij gezondheidsklachten, op 12 maart nam hij contact met een huisarts op het eiland. Controle wees uit dat hij was besmet. Kort daarop werd ook zijn vrouw positief getest.

In de nacht van zondag op maandag verslechterde de toestand van de man en werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Naast de vrouw van de overleden man is nog bij een andere persoon op Curaçao besmetting met het corona-virus vastgesteld.