China boos op nieuwe Tsjechische president om telefoontje Taiwan

Volgens Peking houdt Pavel zich niet aan het één-Chinabeleid, dat Tsjechië eerder wel volgde. Dat houdt in dat alleen de Volksrepubliek China als het echte China wordt gezien en dat Taiwan een afvallige provincie is. Taiwan heeft formeel geen banden met Praag, maar het telefoongesprek lijkt een diplomatieke doorbraak, zeker omdat Pavel door de snelle timing van het gesprek toont de situatie op het eiland belangrijk te vinden.

Pavel zegt Tsai te hebben verzekerd dat hun landen de „waarden delen van vrijheid, democratie en mensenrechten.” Ook hoopt hij haar in het echt te kunnen ontmoeten. In een interview op Tsjechische radio zei hij dat het één-Chinabeleid zou moeten worden vervangen door twee systemen. „Er is niets mis met banden met Taiwan, dat het andere systeem is.”

China heeft zijn grote ontevredenheid uitgesproken en bij Tsjechië protest aangetekend. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legt de Tsjechische draai een gebrek aan geloofwaardigheid bloot. „Pavel stapt op China’s rode lijn”, aldus een woordvoerder.

De Tsjechische premier Petr Fiala reageert op de Chinese kritiek door te stellen dat zijn land wel degelijk vasthoudt aan het één-Chinabeleid en er niets verandert. Tegelijkertijd verdedigt hij het telefoongesprek van zijn aanstaande president door te stellen dat zijn land traditioneel goede banden heeft met het democratische Taiwan.

Pavel wordt op 9 maart beëdigd als president. Hij is een voormalig generaal die een westerse koers wil varen. In tegenstelling tot zijn tegenstander bij de presidentsverkiezing wil hij bijvoorbeeld Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen Rusland. Pavels voorganger en huidig president Milos Zeman belde vorige maand nog uitgebreid met Xi Jinping en noemde hem een vriend.