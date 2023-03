Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse legerbrigades gaan op in Duitse landmacht: ’Het voelt vertrouwd’

Door Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

De 11 Luchtmobiele Brigade ging in 2014 al samen met de ’Division Schnelle Kräfte’. Ⓒ Foto’s ANP/HH

Lang was het ondenkbaar: het Nederlandse leger dat opgaat in de Duitse landmacht. Maar vanaf donderdag is het een feit. De integratie is het voorlopige slotstuk van een operatie die al jaren aan de gang is en zowel voor- als nadelen kent.