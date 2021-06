Bouw windturbines vertraagd na uitspraak Raad van State

Premium Carrière

Kleptomane verkoopster drukt in zes weken ruim een ton achterover

Een 21-jarige kledingverkoopster had een methode ontdekt om snel rijk te worden: ze maakte tijdens haar werk retourbonnen aan van kleding die ze online had besteld, maar niet echt had teruggebracht. Zo schreef ze in slechts zes weken meer dan een ton bij op haar rekening.