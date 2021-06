Frankrijk verplicht gevaccineerde toeristen geen PCR-test meer

Even leek vrijdagochtend de vlag uit te kunnen voor francofielen toen de reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken aangaf dat het reisadvies was gewijzigd. Maar Frankrijk kleurt nog altijd oranje; alleen Corsica is ‘op geel’ gegaan. Dat betekent dat nog steeds wordt afgeraden om naar het vasteland van Frankrijk te reizen voor snoepreisjes. Wie toch gaat, moet bij terugkeer getest worden en in quarantaine.

Corsica

Op Corsica kan je dus wel vakantie vieren. Net als op het Italiaanse Sardinië is de besmettingsgraad daar lager, en dus is reizen veilig.

Hoewel Frankrijk dus oranje blijft, hebben de Fransen wel een opening gezocht. Al langer was bekend dat ze met een vaccinatiepaspoort wilden gaan werken vanaf 9 juni. Nu heeft de staatssecretaris voor Toerisme, Jean-Baptiste Lemoyne, tegenover de nieuwszender BFMTV gezegd dat het land vanaf die datum gevaccineerden zonder test zal toelaten.

Haaks op Nederlands reisadvies

Dat staat haaks op wat in het Nederlandse reisadvies staat. Daar staat namelijk in dat een test wel geldt, ook voor reizen naar Corsica. Buitenlandse Zaken kon vooralsnog niet reageren.

Nergens wordt overigens duidelijk hoe je in Frankrijk zou moeten aantonen dat je een vaccinatie hebt gehad. Griekenland accepteert het RIVM-bewijs dat je krijgt na een prik, maar het is onduidelijk hoe de Fransen dat gaan controleren.

Hongarije

Het reisadvies naar Hongarije wijzigde vrijdagochtend ook. Het land kleurt nu geel, en dus is reizen toegestaan en vervalt de test- en quarantaineplicht bij terugkeer. Wel geldt er nog een inreisverbod, dus in feite heeft de Hollandse toerist weinig aan de versoepeling. Hongarije laat namelijk alleen inwoners van Hongarije toe. ,,Zij moeten na terugkomst in Hongarije 10 dagen in quarantaine óf in totaal 2 negatieve testen laten afnemen. Zij mogen de thuisquarantaine verlaten als zij na aankomst binnen 5 dagen twee negatieve PCR-coronatesten kunnen laten zien’’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizen naar gele gebieden is overigens niet zonder risico. Als de situatie verslechtert, kan het reisadvies weer veranderen naar oranje.