Ruim 200 mensen bij wake voor Dean

Een inwoonster van Sint-Niklaas, de plek waar Dean verdween, hield dinsdag al een wake in de stad. Ongeveer honderd mensen kwamen samen op de Grote markt. Op heel wat plekken in Sint-Niklaas en in andere plaatsen in de omgeving hadden bewoners een kaarsje voor het raam gezet, aldus de Belgische krant.

De vervolging van de moordverdachte Dave De K. zal in België gebeuren, hebben het Nederlandse Openbaar Ministerie en justitie in België woensdag besloten. De K. verdween vorige week met het jongetje, op wie hij zou passen, en bleek naar Nederland uitgeweken. Hij werd maandag gearresteerd in Meerkerk en leidde de politie naar het lichaam van Dean, dat gevonden werd bij een parkeerplaats op het Zeeuwse Neeltje Jans.