Celstraf geëist tegen frauderende postbode

Volgens justitie ging de man „heel gewiekst” te werk. Hij maakte foto’s van poststukken en belbordjes van woningen, aldus het OM, om vervolgens honderden valse emailadressen en accounts aan te maken. Op internet zou hij voor duizenden euro’s kleding hebben gekocht. Daarbij koos hij voor de optie ’achteraf betalen’ en liet de bestellingen bij diverse afhaalpunten bezorgen. De gedupeerden kregen geen orderbevestiging omdat er valse emailadressen waren gebruikt, zegt het OM. Aanmaningen daarentegen vielen wel bij hen op de mat. Volgens het OM heeft de man aldus zeker 36 slachtoffers gemaakt, onder wie een hoogbejaarde vrouw.

„Een eng idee dat je de postbode niet kunt vertrouwen”, zei de officier van justitie over de identiteitsfraude. „Het is beschamend, het gebrek aan meegevoel en respect voor mensen die worden opgelicht of van wie de identiteit wordt misbruikt.”

De Rotterdammer kwam in 2019 in beeld tijdens een onderzoek naar oplichting met voetbalkaartjes en zat daarvoor enige tijd vast. Na zijn vrijlating ging hij gewoon door, aldus justitie. Hij zou een aantal malen dure voetbal- en concertkaartjes via internet hebben verkocht zonder die aan de koper te leveren.