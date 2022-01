Dit mag weer op andere plekken: Naar de club in Wales en borrelen in Noorwegen

Premium Buitenland

Golven te hoog voor peperdure jachthaven Dover

De jachthaven van Dover ligt er triest bij. In de afgelopen jaren is 250 miljoen pond geïnvesteerd om bezitters van luxueuze zeilboten en heuse jachten aan te trekken. Maar de haven is leeg. De golfbrekers bij de haven werken niet, waardoor het te gevaarlijk om er boten aan te leggen.