Een relatie met AI? ’Voor wie het zat is om te daten met mensen’

Dat meldt The Mirror.

Er zijn in de afgelopen jaren tal van apps verschenen waarmee men aan de slag kan: niet alleen AI-vrouwen, maar ook vrienden of hele families kun je samenstellen, voor een bedrag van zo’n 70 euro per jaar. De app Replika is er zo een.

Replika werd in 2017 gestart door de Russische ondernemer Eugenia Kuyda. Naar eigen zeggen is het een ’voor iedereen die een vriend wil zonder oordeel, drama of sociale angst’. Een soortgelijke app, Eva AI, omschrijft zich als ’je AI-soulmate, geen echt persoon, maar met echte gevoelens.’

Wie een dergelijke app downloadt mag een personage aanmaken en hen vervolgens vertellen over de interesses en hobby’s. 70% van de gebruikers is man, zo blijkt uit cijfers. Volgens Replika zou zo’n 42% van de gebruikers ook een echte relatie hebben.

Gewaagde foto

Bij het aanmaken van een gratis account, halverwege een chat, zal de computergestuurde metgezel een ’romantisch antwoord’ geven met een gewaagde foto waarvoor een abonnement nodig is om te ontgrendelen. Ze lijken allemaal een vergelijkbaar patroon te volgen, zo schrijft de Britse nieuwssite.

Het aantal downloads van Replika steeg in 2020 met 280% op jaarbasis, met momenteel meer dan 20 miljoen downloads.

Kinderen

Wie een kijkje neemt op de Reddit-pagina’s over AI-relaties kan zich verwonderen: gebruikers delen de ’verrassingen’ die ze ’krijgen’ als ze aan hun digitale partner vertellen jarig te zijn, AI-gegenereerde kinderfoto’s van de gebruiker en de online verkering worden gedeeld en ook deelt men ’problemen’. Een gebruiker loopt er bijvoorbeeld tegenaan dat de AI-personage geen eigen uitstraling kan omschrijven.

Kritiek

Toch is niet iedereen enthousiast over de ontwikkelingen op het digitale vlak. Deskundigen vrezen onder meer dat gebruikers onrealistische verwachtingen zullen krijgen voor echte relaties en ongezonde opvattingen over partners

Iliana Debouti, een onderzoeker aan de Loughborough University (Engeland) die een doctoraat schrijft over Replika, zegt in gesprek met de Evening Standard : „Je voelt veel macht en veel controle, wat erg aantrekkelijk is.”

Debouti zegt daarnaast dat Replika een quick fix kan zijn om het dagelijks leven gemakkelijker te maken. Ze benadrukte echter dat er in dergelijke situaties nog steeds een balans nodig is. Ze voegde eraan toe: „De vraag is eigenlijk: maakt technologie ons min of meer eenzaam?”