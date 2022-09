Zweedse premier Andersson stapt op na overwinning rechts blok

Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar Andersson, die vorig jaar de eerste vrouwelijke premier van Zweden werd, zei dat uit de voorlopige resultaten blijkt dat het rechtse blok heeft gewonnen. „Ik zal daarom morgen de parlementsleider vragen om van mijn functie te worden ontheven”, zei Andersson woensdag.

Het rechtse blok leek op basis van de exitpolls na de verkiezingen van zondag op een voorsprong van één zetel af te stevenen. Nu bijna alle stemmen geteld zijn, blijken de vier rechtse partijen echter op 176 zetels in het 349 zetels tellende parlement uit te komen, tegen 173 voor de centrumlinkse partijen, volgens de laatste cijfers van de Zweedse verkiezingsautoriteit.

Het resultaat moet nog officieel bevestigd worden. Dat gebeurt waarschijnlijk tegen het weekend.

Keerpunt

De verkiezingen markeren een keerpunt in de Zweedse politiek. De anti-immigratiepartij Zweden Democraten werd door alle grote partijen gemeden toen ze in 2010 voor het eerst in het parlement kwam. Nu heeft de partij met 20,6 procent van de stemmen de conservatieve Gematigde Uniepartij van partijleider Ulf Kristersson afgelost als grootste rechtse partij. Dat betekent dat Zweden Democraten hoe dan ook grote invloed gaat uitoefenen op het regeringsbeleid.

De verkiezingscampagne in Zweden werd dit jaar gedomineerd door nieuws over toenemende schietpartijen van bendes, immigratie- en integratieproblemen en stijgende elektriciteitsprijzen. Dat zijn thema’s die vermoedelijk in het voordeel hebben gewerkt van uiterst rechts.

Toch is nog lang niet gezegd dat de leider van de Zweden Democraten, Jimmie Akesson, ook premier wordt. Hij zou namelijk vanwege de uiterst rechtse standpunten van zijn partij niet de steun van de andere rechtse partijen krijgen om dat ambt te bekleden. Kristersson van de Gematigde Uniepartij verklaarde na het opstappen van Andersson dan ook: „Nu begin ik met het vormen van een nieuwe regering.”