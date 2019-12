Vogelhospitaal vreest sluiting: ’Ik ben vleugellamgeslagen’

Erik Bruinning in de zwanenkooi. Ⓒ Aldo Allessie

Wie spalkt een pootje van een aangereden vogeltje of een gewonde egel? In de praktijk nemen de tientallen dierenopvangcentra die taak op zich, terwijl eigenlijk alleen officiële dierenartsen dat mogen doen. Vogelhospitaal Naarden moet, na controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de deuren sluiten omdat er geen dierenarts is. Andere opvangcentra zijn bang de volgende te zijn.