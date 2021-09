Drie Nederlandse jongeren omgekomen na botsing met vrachtwagen in Spanje

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur in de regio Baskenland in het noorden van Spanje. De jongeren reden in een Opel Mokka. De auto en de vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing op de snelweg AP1 ter hoogte van Soraluze in de provincie Gipuzkoa.

De twee broers raakten bekneld en overleden ter plekke. Hun 20-jarige vriend werd met spoed naar een ziekenhuis in San Sebastian gebracht, maar overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk.