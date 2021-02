Politie pakt grote drukte in besneeuwde parken aan

Sneeuwpret onder toezicht van de politie in Nijmegen. Ⓒ ANP / HH

NIJMEGEN - De Nijmeegse politie heeft woensdagmiddag de eerste bekeuringen uitgedeeld aan mensen in parken in het centrum van de stad. Burgemeester Hubert Bruls had woensdagmorgen gewaarschuwd dat het vooral in het Kronenburgerpark al dagen veel te druk was en dat er gehandhaafd zou worden. In Arnhem heeft de politie woensdagmiddag groepen bezoekers uit het Sonsbeekpark in die stad gestuurd, omdat daar ook veel teveel mensen bij elkaar zaten.