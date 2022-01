Voormalig Hofstadgroep-lid Soumaya Sahla legt haar werkzaamheden bij de VVD neer

„De commotie die is ontstaan zit mijn positieve bijdrage op dit moment in de weg. Daarom leg ik het tafelvoorzitterschap bij het thematisch netwerk J&V neer. Ik blijf gemotiveerd om te zoeken waar ik een bijdrage kan leveren aan een vrije en veilige samenleving. Ook blijf ik lid van de VVD.”

Ze betreurt dat er ophef is ontstaan. „Ik wil aangesproken kunnen worden op een periode van 16 jaar geleden waar ik niet trots op ben. Het zijn zwarte bladzijden in mijn leven. Ik betreur de keuzes die ik toen heb gemaakt ten diepste en iedereen in mijn omgeving weet dat van me. Die bladzijden heb ik lang geleden omgeslagen. Ik constateer nu dat het goed is deze spijt ook publiekelijk uit te spreken.”

VVD-voorzitter Onno Hoes is tevreden. „Haar verklaring neemt het ongemak dat wij voelden weg. Dat ongemak zat hem in de combinatie van haar coördinerende rol in het thematisch netwerk en het geen publiekelijk spijt hebben betuigd voor haar daden in het verleden. Het heeft veel te lang geduurd voordat de partij zich over de kwestie heeft gebogen. Dat nemen wij onszelf kwalijk. Vanzelfsprekend kan Soumaya lid blijven van de VVD.”

VVD-lid Sahla werd in 2014 tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie, de Hofstadgroep. Na het uitzitten van haar straf ging ze politicologie studeren en nam ze afstand van de extreme islam. Ze werd lid van de VVD, waar partijbaron Frits Bolkestein haar mentor werd. Ze werd lid van de werkgroep terrorisme en radicalisering en adviseerde in die functie ze de partij.

Haar positie kwam onder een vergrootglas te liggen nadat PVV-leider Geert Wilders, op de dodenlijst van de Hofstadgroep, er onlangs in de Kamer een punt van maakte. VVD-fractieleider Sophie Hermans zei vervolgens dat de positie van Sahla haar ’een ongemakkelijk gevoel’ bezorgde. Nu helpt Sahla de partij een handje door de eer aan zichzelf te houden.