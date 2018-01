Oud-vicepremier Catalonië blijft vastzitten

De rechters stelden dat er geen bewijs is dat Junqueras „het pad dat hij tot dusver heeft gevolgd” inmiddels heeft verlaten. Daardoor mist de voorman van de partij Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) vermoedelijk de eerste sessie van het nieuwe Catalaanse parlement op 17 januari.

Junqueras zit in voorlopige hechtenis vanwege zijn aandeel in de campagne om de noordoostelijke regio Catalonië af te scheiden van Spanje. Zijn voormalige politieke baas, Carles Puigdemont, is naar België gevlucht. Madrid ontsloeg het Catalaanse regiobestuur in oktober. Dat besluit volgde op een onafhankelijkheidsverklaring in het regioparlement.