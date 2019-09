Ophef over foto EP-lid D66 met omstreden congreslid Ilhan Omar

Het EP-lid ging op de foto met Omar tijdens een avond van de Black Caucus Conference Phoenix Awards, een organisatie met als doel Afrikaans-Amerikaans leiderschap te versterken. Daarbij schreef ze dat het ’geweldig was haar te ontmoeten’. Op een andere post op Instagram noemt het EP-lid Omars strijd voor rechtvaardigheid „herkenbaar.”

Controversieel

Omar is controversieel, omdat ze eerder werd beschuldigd van antisemitisme, onder andere door president Trump maar ook door mede-partijleden zoals Nancy Pelosi. Zo schreef Omar in 2012 op Twitter: „Israel heeft de wereld gehypnotiseerd, moge Allah de mensheid wakker schudden en helpen om de kwade daden van Israel in te zien.” Ook suggereerde ze in een andere tweet dat AIPAC, een pro-Israël lobbygroep, met geld Amerikaanse politiek proberen te beïnvloeden. Later bood Omar haar excuses aan voor deze uitspraken.

Onder andere Paul van der Bas van de Joodse organisatie Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) uit op Twitter kritiek op de loftrompet van Rafaela voor Omar. Rafaela laat duidelijk weten zich niets aan te trekken van de kritiek, zo schrijft ze als reactie: „Als ik op de foto wil met een inspirerend Amerikaans congreslid, dan laat ik dat niet afhangen van de mening van een radicaal activistje en zijn ’trollenbataljon’.” Ook licht ze een van de racistische reacties uit die ze krijgt op de tweet.