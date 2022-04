Drukte bij claimclubs na problemen op Schiphol

Wie dus met KLM vloog en veel vertraging opliep, kan de schadevergoeding krijgen. Remco Kuilman van Aviclaim legt uit dat een en ander wel afhankelijk is van de vraag of er sprake was van overmacht ja of nee. Eerder besliste een Duitse rechter volgens hem bij een wilde staking door medewerkers van TUI dat de touroperator dit aan te rekenen viel. Kuilboer verwacht dat KLM dit ook te horen zal krijgen als de maatschappij een procedure zou aanspannen tegen eventuele claims die worden ingediend.

Als KLM ruimhartig is met de compensatie zouden claims binnen een maand afgehandeld kunnen worden, verwacht Kuilboer. Als ze gaan procederen kan dit oplopen tot een jaar. Claims bij organisaties als EUclaim en Aviclaim kunnen niet gebundeld worden. Deze worden per passagier en per vlucht behandeld.

Andere vliegmaatschappijen

Mensen die met andere vliegmaatschappijen vlogen en vertraging opliepen door de staking bij KLM, kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding, zegt directeur Hendrik Noorderhaven van EUclaim. Wel kunnen zij hun ticket vergoed krijgen, als ze de reis niet meer konden maken.

„Als je bijvoorbeeld een vervangende vlucht aangeboden hebt gekregen, maar die past je niet, dan moet je je geld terug krijgen”, aldus Noorderhaven. Dat is ook van toepassing voor passagiers van KLM die hun reis moesten annuleren. Extra kosten die vanwege vertragingen moeten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een extra hotelovernachting, zullen ook door een maatschappij moeten worden vergoed.

’Bewaar de bon goed’

Het KLM-personeel dat zaterdag staakte was verantwoordelijk voor onder meer de bagage. Het kan dus zijn dat er ook mensen zonder bagage zijn gevlogen. Noorderhaven: „Als jij in Malaga aankomt en je zit daar zonder je zwemkleding en je avondjurkje, kun je nieuwe spullen kopen. Bewaar de bon dan goed.” Ook dat geld kan worden teruggevraagd.