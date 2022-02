Gemeente onderzoekt terugvorderen subsidie voor boek Anne Frank

„Het college herkent zich in het beeld dat er onzorgvuldig en nalatig is omgegaan met het onderzoek en de publicatie en is hiervan geschrokken. Ook is de gekozen manier van communiceren op z’n minst onzorgvuldig te noemen”, schrijft ze. De wethouder benadrukt dat de gemeente geen inhoudelijke bemoeienis met het project heeft gehad.

Het team kreeg de bijdrage in 2018 omdat de onderzoekers bronnen uit het Stadsarchief op een nieuwe manier zouden ontsluiten en digitaliseren. Daarna zouden de gegevens in één database beschikbaar worden gesteld aan het Stadsarchief, het Nationaal Archief en het onderzoeksinstituut NIOD. In het boek dat volgde op het onderzoek schreef het team dat een joodse notaris hoogstwaarschijnlijk degene is geweest die de familie Frank heeft verraden. Daarop kwam scherpe kritiek, de conclusie zou te veel op aannames berusten.

Nieuwe informatie

Ook bleek na publicatie dat de partijen die genoemd zijn in de subsidieaanvraag nu zeggen niet of nauwelijks betrokken te zijn geweest bij het vervolg van het onderzoek gedurende de jaren na de aanvraag bij de gemeente Amsterdam, constateert de wethouder die dit ’nieuwe informatie’ noemt. ’De partijen geven nu aan dat zij niet achter de conclusies die in het boek naar voren worden gebracht staan’, staat er in de brief.

JA21 riep eerder al op om de subsidie terug te vorderen. „Het is kwalijk dat de gemeente pakweg een ton subsidie heeft gedoneerd, terwijl nu ook nog eens blijkt dat 80% van de deskundigen wiens namen gebruikt zijn om die subsidie te verkrijgen, zeggen dat ze niet zijn geraadpleegd. Het geld is daarmee niet volgens afspraak besteed”, stelde fractievoorzitter Annabel Nanninga.

Diederik Boomsma, fractievoorzitter van CDA Amsterdam is het met Nanninga eens: ,,Als klopt dat die subsidie is verleend op grond van de betrokkenheid van deskundigen die vervolgens nergens van weten, moet dat geld terug. Dit gaat om zo'n gevoelig en extreem belangrijk deel van de geschiedenis dat je hier alleen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om mag gaan”, stelde hij eerder.