LIVE: Oostenrijk draait deel coronaversoepelingen terug

De Oostenrijkse regering ziet zich genoodzaakt een deel van de versoepelingen van de coronamaatregelen weer terug te draaien omdat het aantal besmettingen stijgt. Het dragen van een mondkapje in een winkel, bank of postkantoor wordt vanaf vrijdag weer verplicht.

Ook voor religieuze diensten komen er beperkingen. Iedere gelovige moet een mondkapje dragen als de religieuze gemeenschap contacten heeft met risicogebieden in het buitenland. Gebedshuizen gaan dicht na een positieve test, kondigde bondskanselier Sebastian Kurz aan. Mondkapjes waren de laatste tijd alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en in enkele regio's. Ook de grenscontroles met Hongarije en Slovenië worden versterkt.

Oostenrijk nam als een van de eerste Europese landen drastische maatregelen tegen de corona-uitbraak. Daardoor kon het ook als een van de eerste die beperkingen deels weer opheffen. Inmiddels zijn er weer dagen dat meer dan 100 personen een infectie oplopen.

