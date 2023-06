Kind zwaargewond bij ongeluk met barbecue op vakantiepark in Berkhout

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Inter visual studio

BERKHOUT - Een jong meisje uit een Duits gezin is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een barbecue op een vakantiepark aan de Lijsbeth Tijsweg in Berkhout. Er is een traumahelikopter ingezet. De vader van het slachtoffertje raakte ook gewond.