Chinese arts die waarschuwde voor corona bezwijkt aan virus

Dokter Li Wenliang was een van de acht klokkenluiders, die eind december andere artsen berichten stuurden om hen te waarschuwen voor het virus. Drie dagen later werd Li Wenliang door de politie te verstaan gegeven dat hij daarmee moest stoppen. Li Wenliang ging daarop weer aan het werk en werd besmet door een patiënt. Na een ziekenhuisverblijf van drie weken overleed hij in Wuhan, de stad waar het virus uitbrak.

Inmiddels is de houding van China tegenover het virus grondig veranderd. Van onderschatting lijkt geen sprake meer, nu miljoenen Chinese werknemers worden gedwongen vanuit huis te werken. Provincies in heel China droegen bedrijven op om ten minste een week dicht te blijven of mensen vanuit huis te laten werken om verdere verspreiding van het nieuwe virus te voorkomen.

Dat vanuit huis werken niet gebruikelijk is in China, is te zien aan de stijgende vraag naar samenwerk-apps. De downloads van de twee Chinese werkplek-apps DingTalk en Lark stegen met 350 procent vergeleken met een week eerder. Ook de downloads van de app WeChat Work steeg in diezelfde tijd met 70 procent.

Voor veel werknemers is het thuiswerken nog even wennen. „Toen we ons eerste videogesprek hielden op maandag, zagen sommige mensen eruit alsof ze net uit bed kwamen”, zegt de eigenaresse van een start-up in Peking, die haar personeel vroeg een week thuis te blijven. „Op dinsdag ging het al iets beter.” Een manager bij een bank zegt dat het thuiswerkbeleid ervoor zorgt dat ze altijd online moet zijn. „Onze baas zit in de groepsapp, dus ik moet net zo snel zijn als alle anderen.”