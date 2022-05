Bandleden getuigen over aanslag Bataclan: ’Voelden dood naderen’

„Omdat ik uit een woestijngemeenschap in Californië kom, ken ik het geluid van geweerschoten”, vertelde Hughes in het proces tegen Salah Abdeslam, de enige verdachte die de aanslagen overleefde. „Ik voelde de dood naderen.” Gitaartechnicus Eden Galindo was in eerste instantie verward omdat hij de knallen niet direct herkende, zei hij. „Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik dacht dat het geluidssysteem misschien aan het ontploffen was.”

Tijdens de aanslag bijna zeven jaar geleden vielen terroristen de concertzaal binnen en schoten met automatische wapens op het publiek, waardoor negentig mensen om het leven kwamen. De band wist de zaal via de coulissen te ontvluchten. Een taxi bracht de bandleden vervolgens naar het politiebureau, waar ook concertgangers naartoe waren gegaan. „Ze wilden de muziek het zwijgen opleggen. Maar ze hebben gefaald”, zei Hughes.

In totaal stierven door de aanslagen in de Franse hoofdstad 130 mensen. Behalve theater Bataclan, vielen terroristen met bomvesten en wapens ook cafés, restaurants en het voetbalstadion Stade de France aan. Abeslam (32) was onderdeel van een IS-groepering in Europa en wordt beschuldigd van moord, poging tot moord en gijzeling. Hij ontkent de beschuldigingen.