Nederlandse F-16’s in actie in Irak en Syrië

De straaljagers maken deel uit uit van de internationale coalitie tegen terreurleger Islamitische Staat. „IS is bijna verslagen, maar de strijd is nog niet voorbij”, zei Bijleveld bij haar ontmoeting met het detachement. „De dreiging en ideologie van IS zijn nog niet verdwenen. Irak heeft nog steeds steun nodig om IS te verslaan, heroverde gebieden te stabiliseren en de terugkeer van IS te voorkomen.”

Ⓒ Defensie

De aanvallen die de F-16’s uitvoeren, veranderen wel van karakter. Waar de toestellen in eerdere fasen van de strijd vooral geplande doelen onder vuur namen, zoals munitiedepots, opslagplaatsen en IS-hoofdkwartieren, ligt de nadruk nu meer op de ondersteuning van grondtroepen. Zo’n 150 Nederlandse militairen trainen Iraakse special forces en Koerdische peshmerga-strijders.

’Afschrikwekkende functie’

„De Iraakse en coalitiestrijdkrachten leunen zwaar op ondersteuning vanuit de lucht en jachtvliegtuigen hebben hoe dan ook een afschrikwekkende functie. We moeten er als coalitie echt voor waken te vroeg te vertrekken uit Irak”, zei de CDA-bewindsvrouw.

Bijleveld had voorafgaand aan het troepenbezoek een ontmoeting met de Jordaanse premier Hani al-Mulki. Zij spraken over veiligheid en politieke ontwikkelingen in de regio en de samenwerking tussen Jordanië en Nederland.

Verlenging Nederlandse deelname

Eind vorig jaar verlengde het kabinet de Nederlandse deelname in de strijd tegen IS met een jaar. De F-16’s kwamen boven Irak ook al van oktober 2014 tot juli 2016 in actie en vanaf begin 2016 ook in Oost-Syrië. De Nederlandse gevechtsvliegtuigen vlogen toen in totaal ruim 2100 keer uit en zetten 1800 keer wapens in.