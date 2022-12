Ambassadeur VS deelt oliebollen uit na verlies WK-weddenschap

Uitgedost met een oranje haarband deelde Duggal de oliebollen uit bij een Haagse gebakkraam. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) kwam de eerste in ontvangst nemen. „Bedankt dat je sportief bent”, reageerde Hoekstra op Twitter bij een foto van hem en Duggal met oliebol. Hoekstra nam de lekkernij in ontvangst namens André Haspels, de Nederlandse ambassadeur in Washington die Duggal uitdaagde. Als Nederland de wedstrijd in de achtste finale zou verliezen, beloofde Haspels donuts uit te delen in Washington.

(Tekst loopt verder onder de foto’s)

De Amerikaanse ambassadeur Shefali Razdan Duggal bij een oliebollenkraam op station Den Haag Centraal. Ⓒ ANP / ANP

Wopke Hoekstra kwam ook een oliebol scoren Ⓒ ANP

Eerder wisselden ook premier Mark Rutte en de Amerikaanse president Joe Biden grapjes uit over het treffen van hun landen op het WK in Qatar. Rutte tweette na de wedstrijd dat ’football’ had gewonnen van ’soccer’, zoals de Amerikanen voetbal noemen. Biden antwoordde schertsend terug: „strikt genomen, moet het geen ’voetbal’ zijn?”, aldus het twitteraccount van de president.