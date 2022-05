Buitenland

Man steekt reizigers neer in trein in Herzogenrath bij Kerkrade

Meerdere treinpassagiers zijn vrijdagochtend gewond geraakt in een trein net over de grens bij Kerkrade in het Duitse Herzogenrath. Een man stak ze met een mes. De man is door een politieagent die toevallig ook in de trein zat, overmeesterd en aangehouden, laat de Duitse politie in Keulen weten. Het...