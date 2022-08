Nederlander (51) vast in Zwitserland: verdacht van terrorisme na smokkel explosieven

Dat meldt de federaal aanklager van het regionale Openbaar Ministerie in Zwitserland in een persbericht maandag. De detentie van de man is niet eerder bekend gemaakt in het Alpenland. De verdachte Nederlander zit sinds zijn aanhouding op 3 november 2021 in voorarrest.

De Nederlander werd begin november opgepakt bij het douanekantoor van Thayngen, bij de grensovergang met Duitsland. In zijn personenauto lagen vier dozen met daarin twee kilo explosieven, bivakmutsen, een voorhamer en vier 25-liter-jerrycans met benzine. Hij probeerde het materiaal Zwitserland in te smokkelen. In het voertuig lagen ook een betonschaar en vervalste kentekenplaten.

De voorwerpen worden in die combinatie meestal gebruikt om geldautomaten op te blazen, zo meldt de aanklager. Er werd na de vondst meteen een explosievenrobot ingezet die onderzoek op de A4 bij de grensovergang deed. De snelweg werd onmiddellijk in een ruime straal afgesloten. Volgens het Federaal Bureau voor Douane en Grensbeveiliging komt het zelden voor dat explosieven bij de Zwitserse douane in beslag worden genomen.

Eerder al geldautomaat opgeblazen

Het federaal parket heeft de man bij het strafhof in Bellinzona aangeklaagd wegens smokkel van explosieven en het overtreden van de explosievenwet. In de aanklacht staat dat de verdachte de explosieven samen met de andere voorwerpen aan onbekenden in Zwitserland wilde overhandigen. Volgens het federaal parket zijn er geen aanwijzingen voor een terroristische daad, maar dat is wel de formele verdenking in deze gevallen. Het vermoeden bestaat dat met de vervoerde voorwerpen eerder al een geldautomaat is opgeblazen.

De omgang met explosieven is onderworpen aan strikte wettelijke voorschriften. In Zwitserland is voor de aanschaf, het gebruik en de opslag van explosieven een vergunning nodig. Bedrijven mogen alleen explosieven kopen of gebruiken in gebieden zoals mijnbouw of steengroeven. De federale politie stelt, zo meldt het persbericht, een rechtshulpverzoek te hebben ingediend bij Nederland, waarna er in de woning van de verdachte huiszoeking gedaan. Na onderzoek bleek de auto als gestolen opgegeven en daardoor ook niet verzekerd te zijn. De Nederlander wordt dan ook eveneens verdacht van het overtreden van de wegenverkeerswet. Het is niet bekendgemaakt waar de verdachte precies vandaan komt.