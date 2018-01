Vluchtelingen verstopt in vrachtwagen Zoeterwoude

Ⓒ Politie Leiden Zuid / Facebook

ZOETERWOUDE - In een vrachtwagen in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude zijn vrijdagmorgen drie vluchtelingen uit Irak aangetroffen. De vrachtwagenchauffeur vond een man, vrouw en hun 5-jarige dochter in zijn trailer. De politie onderzoekt of er sprake is van mensensmokkel.