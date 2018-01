Ouders vernoemen kind per ongeluk naar lokale krant

Harlow Star is het derde kind van Brenda Davies en Emma Langley na Elijah (6) en Dougie (5). Brendan werkt bij de brandweer en verkoopt keukens.

’Idee van mijn vrouw’

Aan de lokale nieuwssite Essex Live legt hij uit hoe hij aan de naam is gekomen. „Het was een ideetje van mijn vrouw. Zij wilde die naam voor als we ooit een dochter zouden krijgen, als wij zo gelukkig zouden zijn. ’Harlow’ staat voor vrijheid en avontuur, ’Star’ staat voor familie en vrienden die niet langer bij ons zijn.”

Harlow Star

Het gezin is blij met de komst van hun dochter. „Zij was het ideale kerstcadeau. Onze familie voelt nu compleet.”

’Nooit van gehoord’

Hoewel de Harlow Star een grote naam is in de lokale journalistiek, moet Brendan toegeven dat hij er nog nooit van had gehoord. „We hebben veel opmerkingen gekregen van mensen en de meesten hadden nog nooit van de lokale krant gehoord.”

De schoonbroer van Brendan vroeg al wel snel of Harlow wellicht in Harlow was verwerkt. „Dat was wel grappig aangezien wij die plek ook niet kenden. Nu weet ik dat Harlow normaal gezien een voornaam is, maar ook een klein plaatsje met een krant.”

Felicitaties

Iedereen bij de Harlow Star, en Essex Live, willen Brendan en Emma graag feliciteren met de geboorte van hun nieuwe baby.