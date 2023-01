Jongen (10) na drie dagen nog steeds vast in 35 meter diepe betonnen funderingspaal

Voor de verdwenen Ly Hao Nam is een enorme reddingsoperatie opgezet. Zeker 350 mensen, onder wie ook veel militairen, werken mee. Er is veel zwaar materieel naar de plek des onheils in de Mekong-delta gebracht, maar tot een doorbraak heeft dat nog niet geleid.

Er wordt geprobeerd de paal in z’n geheel weer uit de grond te trekken, maar door de drassige bodem is dat een hels karwei. Het boren van gaten naast de betonnen funderingspaal heeft daar nog geen verandering in gebracht. Het is niet duidelijk op welke diepte de jongen zit, ondanks dat met een camera is geprobeerd dat vast te stellen.

Op de bouwlocatie regent het veel, wat de reddingsoperatie volgens de autoriteiten bemoeilijkt. De jongen viel zaterdag in de schacht toen hij met vrienden metaalresten aan het verzamelen was op de plek waar een brug wordt gebouwd.