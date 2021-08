Links komt met formatietruc: samen in één team

Het is de vraag hoe VVD en CDA op de laatste formatietruc gaan reageren. Eerder ontstond er al wrevel over een interview van D66-leider Sigrid Kaag waarin ze CU bruuskeerde, de voorkeurspartij van VVD en CDA. Bij partijleider Gert-Jan Segers heeft het de trek in kabinetsdeelname bepaald niet vergroot.

VVD en CDA enerzijds en D66 anderzijds lagen tot dusverre niet op één lijn over het vormen van een nieuw kabinet. D66-leider Kaag droomt van een linkse coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA én GL. VVD en CDA hebben altijd aangegeven dat ze twee linkse partijen er eentje te veel vinden.

PvdA en GL - die afgelopen zondag bij Sigrid Kaag thuis dineerden - opperen volgens het AD daarom nu om ieder één onderhandelaar naar de formatietafel te sturen, in plaats van de gebruikelijke twee. De andere partijen mogen er wel twee sturen. Het idee is dat dit de andere partijen ervan zou moeten verzekeren dat PvdA en GL als één opereren en elkaar niet gaan ‘overtoepen met linkse plannen’.

Sigrid Kaag (D66) na afloop van een gesprek met informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De PvdA laat in een reactie weten dat het plan inderdaad op tafel ligt bij PvdA en GL. „Maar er zijn nog geen conclusies aan verbonden.” Hij zegt tevens dat er op diezelfde tafel ook nog andere plannen liggen.

Volgens bronnen zou een daarvan nog veel verder gaan: PvdA en GL doen in de formatie alsof ze één zijn, ze krijgen dus minder inspraak en minder kabinetsposten, mochten de onderhandelingen lukken.

Ook GL laat doorschemeren dat er iets op handen is. „We praten regelmatig met PvdA over onze samenwerking. Als we daar meer over te melden hebben dan laten we het weten.”

De formatie van 2021 is een van de meest bizarre tot nu toe. De zoektocht naar een nieuw kabinet werd kort na de verkiezingen al opgeschrikt door ‘verkennersgate’ en de ‘functie elders voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt’. De les die daar toen uit werd getrokken is dat het uit moest zijn met politieke spelletjes en achterkamertjespolitiek. Inmiddels staat de Haagse trukendoos alweer wagenwijd open. VVD en CDA hebben er nog niet op gereageerd.